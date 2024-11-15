中国海警局報道官、比「座礁」軍艦への物資補給で談話【新華社北京11月15日】中国海警局の劉徳軍（りゅう・とくぐん）報道官は15日、フィリピンが南沙群島の仁愛礁に座礁させた軍艦に補給物資を送ったことについて談話を発表した。劉氏は次のように述べた。フィリピンは14日、中国の許可を得て民間船を派遣し、仁愛礁に不法に「座礁」させた軍艦に生活物資を搬送した。中国海警はこれを確認するとともに全過程を監督管理した。