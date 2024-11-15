総じてドル高に調整入るなか、ポンドドルは売りに押される、英月次ＧＤＰ下振れで＝ロンドン為替 きょうは全般的にドル売りが優勢。前日までのドル高の流れに週末を控えて調整が入っている。ポンドドルもロンドン早朝までは買いが優勢だった。一時高値を1.2690近辺まで伸ばした。しかし、日本時間午後４時発表の英月次ＧＤＰ（９月）が前月比－０.１％と前回および予想の＋０．２％から下振れしたことで売りに流れが転