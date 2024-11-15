欧州株下げ渋り、英仏指数は上昇に転じる 東京時間19:17現在 英ＦＴＳＥ100 8081.58（+10.39+0.13%） 独ＤＡＸ19250.26（-13.44-0.07%） 仏ＣＡＣ40 7315.36（+3.56+0.05%） スイスＳＭＩ 11712.07（-71.58-0.61%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:17現在 ダウ平均先物DEC 24月限43704.00（-197.00-0.45%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5940.75（-37