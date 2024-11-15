【ソウル聯合ニュース】韓国大手芸能事務所、ＳＭエンタテインメントは１５日、来年１月１１〜１２日にソウル・高尺スカイドームで開催される同社創立３０周年記念コンサート「ＳＭＴＯＷＮＬＩＶＥ２０２５」にＢｏＡ（ボア）、東方神起、ａｅｓｐａ（エスパ）などが出演すると発表した。そのほかにもＨ．Ｏ．Ｔ．（エイチオーティー）のメンバーだったＫＡＮＧＴＡ（カンタ）、ＳＵＰＥＲＪＵＮＩＯＲ（スーパージュニア