大分市のターミナル周辺で海上訓練する「ホーバークラフト」＝6日国土交通省九州運輸局は15日、水陸両用の乗り物「ホーバークラフト」に関し、大分空港―大分市間の航路事業を許可した。今後、運輸局による安全確認検査などを経て、国内唯一のホーバーによる定期航路が復活する。今秋中の運航開始を目指していた。ホーバーは、プロペラで船体下部に空気を噴出して浮かせ、陸地や海上を移動する。同区間では以前、ホーバーの