人生を共にしようと誓い合った相手でも、予想もしなかった常識外れな一面を見てしまうと、がっかりしてしまうこともありますよね。今回はそんな、唖然とする「ダメ旦那」のエピソードをご紹介します。何よりも自分優先「子どもが2人とも続けて熱を出してしまい、元気な上の子を連れ出して食事に連れて行ってほしいと夫にお願いしたんです。でも返ってきた言葉は『今日は飲み会だから無理』で、さすがに言葉を失いました。子どもの