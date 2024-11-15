沖縄県国頭（くにがみ）村で14日夕、米軍ヘリコプターUH1が不時着し、15日午後1時に離陸して所属する米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）に戻った。搭乗員6人にけがはなく、住宅などの被害も確認されていない。周辺は日米が定めた米軍機事故対応のガイドラインに基づき、通行が規制された。沖縄県国頭村の牧草地に不時着した米軍ヘリコプターUH1=2024年11月14日、村提供ヘリは14日午後5時ごろ、国頭村・辺戸（へど）岬から南西約