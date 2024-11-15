ブンデスリーガ1部のザンクト・パウリは14日、X(旧Twitter)の運用を終了すると発表した。Xを所有する実業家のイーロン・マスク氏に対して「議論の場をヘイト増幅器に変えた」と批判している。2013年1月に開設されたザンクト・パウリの公式X(@fcstpauli)は日本時間15日午後6時30分時点で24万9000人ほどのフォロワー数を抱えている。しかしクラブはE・マスク氏がXを所有して以降、「人種差別や陰謀論が野放しにされ、もはや集結