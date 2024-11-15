元Jリーガーの小林祐三氏は15日、自身のX(@KobayashiYuzo13)でJリーグフットボール本部企画戦略ダイレクターに就任することを報告した。小林氏は柏レイソル、横浜F・マリノス、サガン鳥栖でプレーしてJ1通算365試合などに出場。当時関東リーグ1部だったクリアソン新宿で2021年に現役を引退し、22年11月から今年4月まで鳥栖でスポーツダイレクターを務めていた。小林氏はXを通じて「選手、スタッフ、ファン・サポーター、地域