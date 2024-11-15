[11.15 J3第37節](花園)※19:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 永井建成DF 2 美馬和也DF 6 舘野俊祐DF 22 林田魁斗DF 23 秋山拓也MF 10 久保吏久斗MF 20 芳賀日陽MF 25 武井成豪MF 33 禹相皓FW 19 増田隼司FW 34 古川大悟控えGK 31 山田晃士DF 98 ジョアン・モウラMF 7 木匠貴大MF 16 下澤悠太MF 38 夏川大和FW 5 坂本修佑FW 9 島田拓海監督大嶽直人[SC相模原]先発GK 1 三浦基瑛DF 2 加藤大育DF 28 小笠