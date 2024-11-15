ヴァンフォーレ甲府は15日、グジラ・ユナイテッドFCから期限付き移籍していたFWマクーラ(24)が移籍期間満了に伴い、退団すると発表した。同選手は今年7月から甲府でプレーしていたが、J2で6試合に出場して無得点だった。クラブを通じ「このクラブで出会った仲間やスタッフの皆様、そしていつも熱心なファン・サポーターの皆様には深く感謝しています。皆様にサポートしていただいた感謝の気持ちをずっと心に刻み続けます」と