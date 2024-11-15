ガイナーレ鳥取は15日、林健太郎監督(52)との契約を更新したと発表した。「来シーズンこそ皆様の期待に応えるべく今以上の努力をしていきたいと思います」とコメントしている。林監督は今季より鳥取の監督に就任。チームは今季、J3で現在13勝8分15敗の14位。