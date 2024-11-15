●あす16日(土)は瀬戸内側、あさって17日(日)は日本海側を中心に、スッキリしない空模様に●来週18日(月)から県内は高気圧に覆われるため、しばらく晴れる日が続く予想●北から冷たい空気が流れ込みやすく、来週は一気に気温が低下。風邪を引かないよう暖房も活用しながら入念な体調管理を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう15日(金)は気圧の谷の接近により、朝からぐずついた空模様となりました。このぐずついた天気は週末にかけても