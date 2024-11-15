手術後に鎮静剤を投与された男性が意識不明となった医療事故で、警察は当時の医師らを書類送検しました。業務上過失傷害の疑いで書類送検されたのは、大阪市立大学病院に勤務していた医師や看護師ら４人です。警察によりますと、４人は２０１９年、骨折の手術を受けた高齢の男性（当時７９）に鎮静剤などを投与した後、経過観察などの適切な対応を怠って低酸素脳症にさせた疑いがもたれています。男性はその後、意識不明とな