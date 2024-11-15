○丸大食 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.66％にあたる41万2200株(金額で7億0568万6400円)を上限に、11月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ジョイ本田 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.37％にあたる210万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は売出価格等決定日の6営業日後から25年5月31日まで。 ○セルシス [東証Ｐ] 発行