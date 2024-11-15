東京・池袋の風俗店で就労資格のない中国人の女性らを働かせた疑いで、経営者の女が逮捕されました。中国人の陳立鳳容疑者（32）は、5月から10月までの間、豊島区池袋のマンションで経営していた風俗店で、就労資格を持たない留学生の中国人女性ら2人を違法に働かせた疑いが持たれています。警視庁は10月、この店を風営法違反などの疑いで摘発し、従業員ら20人を逮捕していました。警視庁は、この店が1年余りで約5億8000万円を売り