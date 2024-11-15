山鹿市で開催される｢全国モンブラン大会｣で、地元の中学生が考案したモンブランが販売されます。販売を前に13日、試食会が開かれました。 中学生が考案したモンブランケーキ｢ルル｣。｢ルル｣は、フランス語で｢かわいい子｣、ドイツ語で｢大切な｣を意味する言葉です。山鹿市でとれた栗や特産の岳間茶をふんだんに使わています。考案したのは、山鹿市鹿北中学校3年生、北原咲さん。中には茶と栗のクリームが、表面には粉