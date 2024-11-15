中国・南京市のテーマパークで撮影された緑の頭。食事中のアルパカなのですが、むしゃむしゃと食べていたのは何とカピバラの毛。その体は、毛が薄く、地肌が見えてしまっています。カピバラに対する“かみ”ハラスメント、“カミハラ”状態。無抵抗なのをいいことに、アルパカはとんでもない顔で毛をむさぼり続けます。実はこの場所では、別のアルパカもカピバラに近づき、むしゃむしゃ。おいしいのか、それともいたずらなのか、な