熊本県菊池市が業務委託する医療機関が、有効期限が切れた麻しん風しんワクチンを接種していたことが明らかになりました。 【写真を見る】『期限切れの麻しん風しんワクチン』子どもに接種市が委託の医療機関「確認を怠った」熊本・菊池市 菊池市によりますと、この医療機関は2024年9月27日、子ども1人に対し、有効期限が2週間切れた麻しん風しんワクチンを接種したということです。 有効期限を確認する担当だった女性看護