気になる男性と仲良くはなれても、いつも恋愛には発展しないことが悩みになっていませんか？もしそうなら、男性に対する自分の見せ方を変えるべきなのかも。そこで今回は、いつも“仲の良い女友達”で終わりがちな女性の「特徴」を紹介します。まるで男友達のような付き合い方になっている気になる男性と仲良くなっていく過程で、まるで男友達のような付き合い方になっていると、男性からが恋愛対象に見てもらえない可能性が高いで