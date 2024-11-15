HACHI代表曲「忘れじの言の葉」（スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌）で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2024年11月9日（土）、東京・恵比寿の恵比寿ザ・ガーデンホールにて、3rdライブとなる＜未来古代楽団ライブ 祝祭あるいは断章3『方舟のメトシェラ』＞を開催した。ここでは、二回公演のうち夜公演の模様をお届けする。未来古代楽団未来古