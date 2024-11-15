西武は１５日、アンソニー・ガルシア外野手と来季の育成契約を結んだと発表した。背番号は１２４となる。ガルシアは育成選手として加入し、今年７月に支配下に昇格。１９試合に出場して１本塁打、４打点、打率１割３分１厘の成績だった。