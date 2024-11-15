日本高野連は１５日、大阪市内で第１０６回全国高校野球選手権大会の運営委員会を行い、実施した「２部制」などの暑さ・健康対策の概要や代表校アンケートの結果について報告を行った。大会第１日から第３日の試合数を１日３試合とし、朝と夕に分けて行う「２部制」を導入した今夏の甲子園。最も効果が表れたのは、観客などの救護室受診状況となった。今大会の受診者数は４７９人（約６割が熱中症・日射病疑い）。１０５回（４