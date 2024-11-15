ＤｅＮＡは１５日、３０日に「横浜ＤｅＮＡベイスターズ日本一優勝パレード」を行うと発表した。コースは横浜ハンマーヘッドから日本大通りへ約１・５キロ。出発地点の一部を特別観覧エリアとして５０００円と３０００円のチケットを販売する他、交通誘導や安全管理等安全にパレードを開催するための運営費用を募るため、クラウドファンディングを実施する。参加選手や監督のサイン入り先頭横断幕が５０万円、パレードで行進で