NOWADAYSがカムバックを控え、一風変わった魅力をアピールした。彼らは14日、公式SNSチャンネルでニューデジタルシングル「Let's get it」のコンセプトフォト第2弾を公開した。メンバーたちはヴィンテージショップを背景に、オールホワイトルックと抜群のビジュアル、カリスマ性あふれる眼差しで視線を圧倒した。色とりどりのカラーと華やかなファッションが目立つコンセプトフォト第1弾でヒップなバイブを見せた彼らは、第2弾では