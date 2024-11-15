中国の東莞・香港国際空港センターとスペイン結ぶ貨物ルート開通4日、東莞・香港国際空港センターでスペイン向け輸出商品を検査する黄埔税関職員。（広州＝新華社配信）【新華社広州11月15日】中国広東省東莞市の虎門港総合保税区にある海空複合輸送物流センター、東莞・香港国際空港センターから4日、100トン余り、5万点以上の越境電子商取引（EC）貨物が出発、貨物船で香港国際空港に運ばれ、空輸でスペインに向かった。同市を