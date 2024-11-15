福岡大名ガーデンシティで15日からクリスマスマーケットが始まり、イルミネーションの点灯式が行われました。 15日午後6時すぎ、福岡大名ガーデンシティの芝生広場は、360度に広がる幻想的な光に包まれました。 シンボルツリーをはじめ、広場を囲む木々が光に彩られ、中央には去年に続き全長10メートルの馬車のイルミネーションも登場しました。 広場ではクリスマスマー