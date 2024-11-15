今週は、サバイバル建築のゆっくり実況＆ライブ配信のハイブリッド『ゆっくりスカイ』をご紹介します。今週のピックアップ『-総集編-【マイクラ】 ゆっくり孤島を開拓するマインクラフト【ゆっくり実況】』――まずは自己紹介をお願いしますゆっくりスカイさん：「YouTubeでゆっくり実況者として活動していて、主にマインクラフトの建築を実況しています。現在チャンネル登録者数が2万人で、10万人を目標に頑張ってます！」――You