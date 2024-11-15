秋葉原電気街振興会が11月22日(金)より「冬の秋葉原電気街まつり 2024」を開催。今回は3rd seasonが絶賛放送中のTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのタイアップとなっており、対象店舗にて3,000円以上お買い上げの方に抽選くじを進呈。総額120万円のお買い物券や特別賞（描きおろしポスター）などが当たるキャンペーンとなっている。◆冬の秋葉原電気街まつり 2024開催期間：11月22日(金)〜12月29日(日)特典その?抽選く