野田クリスタル（左）と郄比良くるま（右）10月31日よりPrime Videoで独占配信され、配信されるやいなや国内視聴ランキング1位に輝いた話題の新番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』。8組のオリジナルコンビが即興コントで激突！見事優勝を果たしたのがマヂカルラブリーの野田クリスタルと令和ロマンの郄比良くるまによるコンビ。新たな大会の王者となったふたりに、番組のエピソードや即席コンビにまつわ