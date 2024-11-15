中学1年生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから15日で47年です。新潟市の小学校では、めぐみさんの帰国を願う音楽集会が開かれました。子供たちの合唱を電話越しに聴いた母・早紀江さんは「今度こそ石破首相には、命がけでめぐみちゃんや拉致被害者を取り戻すために全身全霊で打ち込んで頑張っていただきたい」と話しました。早紀江さんは88歳になり、2023年は入退院を繰り返しました。めぐみさんは2024年に還暦になり、