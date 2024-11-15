１５日に亡くなられた三笠宮妃百合子さまについて、交流があった東京・向島の料亭「きよし」の女将小林綾子さん（５６）は「優しく、気品があり、すばらしい方でした。大変残念です」と語った。小林さんは、慶応大文学部を卒業後、古代オリエント学者の三笠宮さまがトルコで行っていた遺跡の発掘隊に参加した。２０１２年頃には、東京都内のホテルで開かれた食事会に招かれ、ご夫妻と懇談した。テーブルを囲んで約１時間半。