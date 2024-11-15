三笠宮妃百合子さまの告別式にあたる「斂葬の儀（れんそうのぎ）」が、11月26日に行われることになりました。101歳で逝去された百合子さまの葬儀について、宮内庁は、一般の告別式にあたる「斂葬の儀」は11月26日、東京・文京区の豊島岡墓地で行い、喪主は孫の三笠宮家の彬子さまが務められると発表しました。また、16日午後5時からは、一般の納棺にあたる「お舟入」が行われます。皇室の慣例により、天皇皇后両陛下は葬儀には出席