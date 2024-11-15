10代から続く摂食障害を公表している女優の遠野なぎこが、過食嘔吐に苦しむ現状について明かした。【映像】摂食障害公表 遠野なぎこの近影（複数カット）これまでInstagramを通して、摂食障害の症状や、自身の体形、普段の食事の内容などありのままを発信してきた遠野。11月14日の更新では、「もう1カ月以上…過食嘔吐が止まらない。拒食期もつらかったけど。毎日繰り返される、過食嘔吐も相当つらい。もう嫌だ」とコメント