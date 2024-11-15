北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が、自爆型ドローンの大量生産を指示しました。労働新聞は、金総書記が14日、自爆型ドローンの性能試験を視察したと伝えました。紙面には、モザイク加工された自爆型ドローンが直撃し、標的の車両が爆発したとみられる写真が掲載され、金総書記はその性能に満足した様子で、1日も早く生産体制を整え大量生産するよう指示しました。金総書記はさらに「ドローンが様々な紛争で成果を収めて