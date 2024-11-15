【UEFAネーションズリーグ】ギリシャ代表 0−3 イングランド代表（日本時間11月15日／アテネ・オリンピックスタジアム）【映像】オシャレすぎる「フリック鮮烈ゴール」リヴァプールに所属する逸材MFカーティス・ジョーンズが、代表デビュー戦となったギリシャ代表との一戦でビューティフル弾。大きな話題となっている。イングランド代表の大量9人が怪我などを理由に招集辞退する緊急事態を受け、ジョーンズはダブルボランチの