映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚となる新作『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の特報映像が、YouTube公式「ガンダムチャンネル」で公開された。同映像は、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』特別版上映第2弾の本編ラストに上映されたもの。シリーズ構成の両澤千晶＆森田繁が、『SEED FREEDOM』企画中に執筆したシナリオで描かれる。特報には、主人公キラ・ヤマトやラクス・クラインはもちろん、水着姿で掃除