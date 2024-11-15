15日午前9時ごろ、東京・千代田区の麹町警察署でカメラが捉えたのは、金取引を持ち掛け、商談相手の現金1300万円を偽札とすり替え盗んだ疑いで逮捕された、イギリス国籍のジョー・クポト容疑者（40）。警視庁によると2023年10月、金の取引という名目で、クポト容疑者と共犯者の男、被害者の男性とブローカーの男性の4人がレストランで待ち合わせしました。被害者は金を購入するため、現金1300万円を紙袋に入れてクポト容疑者に手渡