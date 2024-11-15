埼玉県越谷市の倉庫で麻薬を販売目的で製造したとして、中国籍で43歳の男性が書類送検されました。貿易会社代表で中国籍の男性（43）は4月、越谷市の倉庫で「カチノン」と呼ばれる麻薬を含む錠剤などを販売目的で製造した疑いが持たれています。警視庁によりますと、男性は錠剤を5000錠ほど作り、1錠1000円で販売しようとしていました。販売する前に警視庁によって摘発されたため、流通することはありませんでした。男性