ノーベル平和賞の受賞が決まった日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）は15日から、ノルウェー・オスロで12月10日にある授賞式への渡航費用などを募るクラウドファンディング（CF）を始めた。1千万円を目標に、12月15日まで募る。ノーベル平和賞授賞式への代表団渡航の意義を訴える日本被団協の浜住治郎事務局次長=2024年11月15日午後3時59分、東京都千代田区、関口佳代子撮影日本被団協によると、オスロには代表団31人と