大谷の受賞ラッシュに現地も沸いている(C)Getty Images1日で3冠獲得だ。現地時間11月14日（日本時間15日）、ドジャースの大谷翔平は、今季各リーグで最も活躍した打者を表彰する「ハンク・アーロン賞」、最も傑出した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルティネス賞」を受賞。また、メジャー全体のベストナインとも言える「オールMLBチーム」のファーストチームにDH部門で名を連ねた。【動画】衝撃の価値に…大谷翔平の50