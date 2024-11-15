韓国コスメ「MISSHA（ミシャ）」は、ディズニーのおしゃれキャット「マリー」とコラボレーションした限定パッケージに入った『ミシャ M クッション ファンデーション（プロカバー）』を、2024年11月11日(月)よりウエルシアグループ（一部取扱のない店舗あり）にて数量限定で発売となった。■コラボデザイン高密着ハイカバーで上品なセミマット肌に仕上げるクッションファンデーションに限定デザインが登場。ディズニーのおしゃれキ