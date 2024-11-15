『きのこいぬ2』（蒼星きまま/徳間書店）第25回【全27回】愛犬・はなこを亡くして傷心中の絵本作家・夕闇ほたる。庭に生えたピンクのきのこを眺めていたら、もぞもぞと動き出したそれは…なんと犬だった！ 不思議な生き物“きのこいぬ”に、幼馴染の担当編集者・こまこや、きのこ研究所員・矢良くんを交えて、止まっていたほたるの時間が動き出す。不思議で生意気な可愛い謎の生き物“きのこいぬ”が、きっとあなたを癒してくれる