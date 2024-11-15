地域の資源を全国や世界に発信するためのコンテストが南魚沼市で開かれました。この催しは地域の資源をヒット商品に育てる「にっぽんの宝物プロジェクト」の一環で、南魚沼市では4回目の開催です。出場したのは7つの事業者。魚沼産の厳選したコメを使った麺やイノシシ肉を使ったコロッケなど、工夫をこらした食がエントリーしました。〈テレビ新潟須山司アナウンサー〉「3種類の食べ方を提案していただいたというと