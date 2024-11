CLASS:yが、タイトル曲「Psycho and Beautiful」のミュージックビデオを公開した。本日(15日)、CLASS:yは3rdミニアルバム「LOVE XX」のタイトル曲「Psycho and Beautiful」のミュージックビデオを公開した。メンバーのチェウォンが作詞に参加したタイトル曲「Psycho and Beautiful」は、ユニークでハツラツとしたシンセサウンドのリズムが魅力的な楽曲で、独特で中毒性のあるメロディーが特徴だ。同アルバム「LOVE XX」は、愛と