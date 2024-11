SEVENTEENが、11月29日より始まるワールドツアー日本公演の開催都市にて、コンサート連動型プロジェクト『SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY』を開催する。 (関連:YOASOBI、千葉雄喜、XG、緑黄色社会、なとり×キタニタツヤ、SEVENTEEN……注目新譜6作をレビュー) 2022年よりスタートした『THE CITY』プロジェクトは、コンサート開催前後に都市のいたるところで様々なイベントを開催