2024年11月15日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。引っ越しをすることを報告した。 参考：【写真】はじめしゃちょーが暮らしていたタワマンの部屋豪華さに「凄いな」 はじめしゃちょーは静岡に4億円の豪邸を持ちながら、東京との二拠点生活を続けていたことを語り、今回引っ越すのは東京の自宅だということを説明した。 引っ越し理由は、六本木が「合ってない街」と感じ