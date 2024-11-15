15日朝、名古屋市西区の交差点で、横断歩道を渡っていた72歳の女性がワンボックスカーにはねられ死亡しました。 【写真を見る】横断歩道を渡っていた72歳女性死亡 ワンボックスカーの73歳男を逮捕 名古屋市にことし3度目の「交通死亡事故多発警報」 事故があったのは、西区名西の信号のない交差点で15日午前6時前、横断歩道を渡っていた早川孝子さん（72）が、右折してきたワンボックスカーにはねられ搬送先の