中部空港は15日、今年度の中間決算を発表。純利益32億円の黒字でした。 【写真を見る】セントレアの国内線が好調 旅客数がコロナ禍前（2019年）の9割程度まで回復 中間決算は純利益32億円の黒字 増収増益に 中部空港の今年度上半期の連結決算は、売上高256億円、純利益32億円と増収増益。国内旅客はコロナ禍前だった2019年の9割程度、国際旅客も7割弱まで回復しました。通期の業績予想はアジアを中心としたインバウンド需要の回