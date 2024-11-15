ノルディックスキー・ジャンプの高梨沙羅（２８）がスキージャンプ普及のための「ＳＮＳ戦略方針」を明かした。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＳＨＯＶＥＬＳＰＯＲＴＳ」で公開中のインタビュー動画で言及。インスタグラムに投稿している、ファッション誌顔負けのおしゃれなプライベートショットが定期的に話題になるが「まず知ってもらうっていうところから、スキージャンプに興味を持ってもらうところに転換したい」と狙いを語